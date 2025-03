Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 45,44 EUR.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 45,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 44,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.270 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 90,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 360,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX schlussendlich steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag im Plus