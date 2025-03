Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 44,56 EUR ab.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 44,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 25.930 Stück.

Bei 86,60 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 94,34 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 22,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,175 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 06.03.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 360,60 Mio. EUR gegenüber 356,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,139 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

