Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 46,06 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 46,06 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,10 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,88 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.152 Stück gehandelt.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 86,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 88,02 Prozent wieder erreichen. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,60 EUR.

Am 06.03.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 360,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR je Aktie ausweisen dürften.

