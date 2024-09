Blick auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

26.09.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 68,60 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 68,60 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.901 Siltronic-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 27,02 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 65,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,00 EUR. Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,873 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

