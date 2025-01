Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 42,58 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 42,58 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 41,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,50 EUR. Bisher wurden heute 62.066 Siltronic-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 54,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,21 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,667 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 24.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 357,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 349,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 10.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich