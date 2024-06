Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 72,55 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 72,55 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 71,90 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 13.406 Stück.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 29,57 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 8,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,644 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 2,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siltronic.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,263 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

