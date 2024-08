Siltronic Aktie News: Siltronic tritt am Nachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 73,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siltronic-Aktie um 15:47 Uhr im XETRA-Handel bei 73,00 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,65 EUR zu. Bei 72,85 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.281 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 22,34 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,64 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,640 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,725 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

