Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 69,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 69,85 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 70,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.741 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2024 (65,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,08 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 351,30 Mio. EUR, gegenüber 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,98 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Infineon, AIXTRON, NVIDIA, Intel & Co.: Internationale Chip-Aktien beflügelt von Micron-Umsatzausblick

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart