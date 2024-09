Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 69,85 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 69,85 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 69,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 34,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 65,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 6,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,628 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,00 EUR angegeben.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,98 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,873 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

