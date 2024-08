Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Kurseinbußen

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 73,25 EUR nach.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 73,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 73,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,00 EUR. Bisher wurden heute 1.589 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 68,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Aktie aus.

