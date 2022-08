Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Nachmittag ab

Die Siltronic-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 69,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 68,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.756 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 142,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 51,68 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 63,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 8,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 341,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

