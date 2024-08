Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 73,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 73,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 73,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,55 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 4.509 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. 27,46 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,59 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren

Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen