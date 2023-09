Blick auf Aktienkurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit Aufschlag

29.09.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 80,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 80,20 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 80,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 949 Siltronic-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 8,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,60 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 73,67 EUR angegeben. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Siltronic die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich XETRA-Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

