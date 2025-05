Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Freitagvormittag nordwärts

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 38,04 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 38,04 EUR. Bei 38,10 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 939 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 107,94 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 18,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,138 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,500 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

