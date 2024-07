Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,25 EUR zu.

Um 15:50 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 75,25 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 77,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 74,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.108 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 68,50 EUR fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,626 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 85,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,370 EUR je Siltronic-Aktie.

