Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,50 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 116 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,50 Prozent hinzugewinnen. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 9,27 Prozent wieder erreichen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,370 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

