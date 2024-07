Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 76,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 76,00 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Gewinne von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 9,87 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,626 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 351,30 Mio. EUR, gegenüber 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,98 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,370 EUR je Siltronic-Aktie.

