Sino-Aktie nach Insidertrade

Zum 25.05.2023 wurde bei sino ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 26.05.2023 wurde die Transaktion bekannt. Von Vorstand Hillen, Ingo wurden am 25.05.2023 sino-Papiere verkauft. Es wurden 270.000 Aktien zu jeweils 29,20 EUR abgestoßen. Der sino-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,00 Prozent auf 29,20 EUR.

Die sino-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,10 Prozent auf 28,70 EUR. Insgesamt wurden 300 sino-Aktien gehandelt. sino markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 68,26 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 2.337.500.

Der vorherige Insidertrade mit sino-Aktien wurde am 25.05.2023 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 270.000 Anteile zu jeweils 29,20 EUR an MMI Leisure & Capital Management GmbH in enger Beziehung.

