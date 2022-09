Sino-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Am 05.09.2022 wurde bei sino ein Insidertrade durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 06.09.2022. Am 05.09.2022 baute MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 481 Aktien aus. MMI Leisure & Capital Management GmbH bezahlte 28,50 EUR je Anteilsschein. Die sino-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 28,10 EUR.

Das Papier von sino legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,10 Prozent auf 28,80 EUR. In der Summe wechselten via FSE 6 sino-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von sino beziffert sich unterdessen auf 67,79 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 2.337.500 Papiere.

MMI Leisure & Capital Management GmbH tätigte zuvor am 05.09.2022 einen Insidertrade. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 1 Papier zu 28,30 EUR.

Redaktion finanzen.net