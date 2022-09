Sino-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Bei sino kam es am 20.09.2022 zu einem Insidertrade. Die Meldung des Deals ging am 21.09.2022 ein. MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den sino-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 20.09.2022 804 Aktien zu je 28,00 EUR erworben. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,80 Prozent auf 27,50 EUR.

Mit einem Kurs von 27,50 EUR zeigte sich die sino-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. sino erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 66,15 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 2.337.500 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 20.09.2022 hatte MMI Leisure & Capital Management GmbH einen Trade getätigt. MMI Leisure & Capital Management GmbH erhöhte sein Engagement um 75 sino-Papiere zu jeweils 27,90 EUR.

Redaktion finanzen.net