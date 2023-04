Sino-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Am 30.03.2023 wurden bei sino Directors' Dealings erfasst. Am 31.03.2023 wurde der Handel mit sino-Anteilen gemeldet. Hillen, Ingo, Vorstand, baute das eigene Depot am 30.03.2023 um sino-Anteile aus. Hillen, Ingo erwarb 1.221 Aktien zu einem Kurs von je 31,77 EUR. Im FSE-Handel kam die sino-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 30,90 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 2,20 Prozent auf 32,10 EUR zu. Von der sino-Aktie wurden im Tagesverlauf 100 Stück gehandelt. sino verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 74,57 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 2.337.500 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von Hillen, Ingo wurde am 30.03.2023 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 31,56 EUR erwarb Hillen, Ingo 536 Aktien.

Redaktion finanzen.net