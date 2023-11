Sirona Biochem Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochmittag aus Sirona Biochem

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 8,3 Prozent auf 0,053 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie musste um 08:04 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 8,3 Prozent auf 0,053 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sirona Biochem-Aktie ging bis auf 0,053 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,053 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 10.000 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,128 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 141,132 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 0,050 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,283 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Sirona Biochem Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net