Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Dienstagmittag mit sattem Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sirona Biochem. Zuletzt wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,0 Prozent auf 0,041 EUR nach oben.

Die Sirona Biochem-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 11,0 Prozent auf 0,041 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,041 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,037 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 123.500 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,068 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 40,089 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.09.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 100,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -30000,00 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,00 CAD.

Die Sirona Biochem-Bilanz für Q1 2025 wird am 31.03.2025 erwartet.

