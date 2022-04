Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem legt am Dienstagmittag zu

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Sirona Biochem zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,132 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,132 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,132 EUR.

Am 07.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,265 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,062 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,104 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,472 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.03.2022 hat Sirona Biochem die Kennzahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2022-Bilanz können Sirona Biochem-Anleger Experten zufolge am 04.07.2022 werfen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sirona Biochem Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sirona Biochem Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sirona Biochem Corp

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com