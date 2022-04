Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittag mit sattem Kursplus

Das Papier von Sirona Biochem konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 5,9 Prozent auf 0,148 EUR. Kurzfristig markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,148 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,148 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.04.2021 bei 0,284 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Kursplus von 91,633 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,100 EUR am 15.12.2021. Mit einem Kursverlust von 32,524 Prozent würde die Sirona Biochem-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sirona Biochem ließ sich am 28.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2022-Finanzergebnisse von Sirona Biochem rechnen Experten am 04.07.2022.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sirona Biochem Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sirona Biochem Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sirona Biochem Corp

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com