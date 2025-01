Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Sirona Biochem hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sirona Biochem-Aktie notierte im CDNX-Handel zuletzt bei 0,065 CAD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 0,065 CAD zeigte sich die Sirona Biochem-Aktie im CDNX-Handel um 15:41 Uhr kaum verändert. Bei 0,070 CAD erreichte die Sirona Biochem-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Sirona Biochem-Aktie ging bis auf 0,065 CAD. Die CDNX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,070 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im CDNX-Handel 28.400 Sirona Biochem-Aktien.

Bei 0,120 CAD markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 84,615 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,020 CAD. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,231 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal legte Sirona Biochem am 30.09.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sirona Biochem ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 100,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10000,00 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,00 CAD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Sirona Biochem am 04.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net