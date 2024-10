Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sirona Biochem-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via CDNX bei 0,075 CAD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sirona Biochem-Aktie im CDNX-Handel und tendierte um 15:41 Uhr bei 0,075 CAD. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,075 CAD. Die Sirona Biochem-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,070 CAD nach. Die CDNX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,070 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im CDNX-Handel 13.850 Sirona Biochem-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,120 CAD) erklomm das Papier am 25.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,000 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2024 (0,020 CAD). Mit einem Abschlag von mindestens 73,333 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sirona Biochem am 30.09.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sirona Biochem in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresviertel waren 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Sirona Biochem-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net