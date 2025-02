Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verbilligt sich am Vormittag

Sirona Biochem im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,040 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sirona Biochem befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 0,040 EUR ab. In der Spitze fiel die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,040 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,040 EUR. Der Tagesumsatz der Sirona Biochem-Aktie belief sich zuletzt auf 1.320 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 74,500 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2024 bei 0,014 EUR. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 66,250 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sirona Biochem am 30.09.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sirona Biochem 0,00 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10000,00 CAD umgesetzt worden.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

