SMA Solar Aktie News: Hausse bei SMA Solar am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 30,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 6,8 Prozent auf 30,56 EUR. Bei 30,86 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 311.421 SMA Solar-Aktien.

Bei einem Wert von 112,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 72,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,75 EUR an.

Am 08.05.2024 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 361,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 367,18 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte SMA Solar am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte SMA Solar die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2024 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

Schwacher Handel: MDAX schließt mit Verlusten

SMA Solar-Aktie -31%: SMA Solar reduziert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2024