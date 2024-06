SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 28,22 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 28,22 EUR. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 27,94 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 29,58 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 290.489 Aktien.

Am 04.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 112,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 299,36 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 1,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 42,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 08.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 361,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 367,18 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte SMA Solar Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,57 EUR je Aktie.

