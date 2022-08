Snap Aktie News: Snap verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 02.08.2022 09:22:00 Uhr bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 9,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 9,43 EUR. Bei 9,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 226 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 72,18 EUR. 86,94 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Am 21.07.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.110,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 982,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Snap am 25.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,822 USD je Aktie ausweisen dürften.

