Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag höher

Um 09:22 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 10,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,38 EUR. Mit einem Wert von 10,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 100 Stück.

Am 19.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 84,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 80,00 USD angegeben.

Snap veröffentlichte am 21.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.110,91 USD gegenüber 982,11 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Snap am 25.10.2022 präsentieren.

2022 dürfte Snap einen Verlust von -0,801 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

