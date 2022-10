Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit sattem Kursplus

Das Papier von Snap konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,5 Prozent auf 11,73 EUR. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,00 EUR aus. Bei 11,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 11.926 Stück.

Am 19.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,12 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 21.07.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.110,91 USD im Vergleich zu 982,11 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 20.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 24.10.2023 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,804 USD je Aktie aus.

