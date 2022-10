Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittag südwärts

Die Snap-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 11,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 11,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.349 Snap-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,10 EUR erreichte der Titel am 19.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,00 Prozent hinzugewinnen. Am 31.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 30,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,00 USD.

Am 21.07.2022 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.110,91 USD im Vergleich zu 982,11 USD im Vorjahresquartal.

Die Snap-Bilanz für Q3 2022 wird am 20.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 24.10.2023 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,804 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie mit Kurssprung: Snap entlässt ein Fünftel der Mitarbeiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Daniel Krason / Shutterstock.com