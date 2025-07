Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 9,31 USD abwärts.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 9,31 USD ab. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 9,28 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 482.844 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 16,47 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 43,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 23,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 28.07.2026.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,403 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

