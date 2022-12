Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Snap-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 9,00 EUR. Bei 9,00 EUR erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 81,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2022 auf bis zu 7,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.128,48 USD gegenüber 1.067,47 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,803 USD einfahren.

