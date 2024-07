Aktienkurs aktuell

Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag fester

10.07.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 16,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,90 USD zu. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 17,02 USD. Mit einem Wert von 16,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 364.524 Snap-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 5,86 Prozent Luft nach oben. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 25.04.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,61 Mio. USD umgesetzt worden waren. Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,510 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein

Bildquellen: Carl Court/Getty Images