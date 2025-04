Snap Aktie News: Snap am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 7,99 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 7,99 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,02 USD an. Bei 7,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 356.383 Snap-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 17,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,90 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,08 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 11,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 04.02.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,36 Mrd. USD eingefahren.

Die Snap-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 23.04.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,343 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

