Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 9,67 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 9,67 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 9,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 713.509 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,51 USD) erklomm das Papier am 16.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,82 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,08 USD am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 36,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 28.07.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,404 USD je Aktie ausweisen dürften.

