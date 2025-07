Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 9,68 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 9,68 USD. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,66 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,77 USD. Bisher wurden via New York 243.544 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,95 USD erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,19 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 7,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 29.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,10 Prozent auf 1,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 28.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,398 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen