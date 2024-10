Snap Aktie News: Snap am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,07 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,07 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 11,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,07 USD. Bisher wurden via New York 187.995 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 61,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,11 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 01.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Mrd. USD umgesetzt.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,530 USD je Snap-Aktie.

