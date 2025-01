Snap Aktie News: Snap fällt am Donnerstagnachmittag

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 11,56 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 11,56 USD. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,38 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,38 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 722.155 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 17,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,29 USD ab. Mit Abgaben von 28,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 29.10.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,23 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. USD im Vergleich zu 1,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Snap dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,463 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie steigt zweistellig: Snapchat-Mutter grenzt Verluste weiter ein - Aktienrückkauf angekündigt

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal