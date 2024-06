Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,45 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 15,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,49 USD. Zuletzt wurden via New York 217.479 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Gewinne von 15,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,28 USD fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 25.04.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,507 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

