Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Aufwind

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 10,56 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 10,56 USD. Bei 10,65 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 301.049 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 69,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,29 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,46 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Snap ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,530 USD je Snap-Aktie.

