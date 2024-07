Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gesucht

Snap im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 14,64 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 14,73 USD. Bei 14,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 130.906 Snap-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,44 Prozent.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,19 Mrd. USD im Vergleich zu 988,61 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,509 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

