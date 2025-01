Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Snap

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 10,81 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,81 USD ab. Die Snap-Aktie sank bis auf 10,65 USD. Bei 10,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 731.570 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,50 USD. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 8,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,28 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,23 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,37 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,463 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

