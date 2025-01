Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Snap-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 10,47 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Snap-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 10,47 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 10,41 USD. Bei 10,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 285.084 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 40,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.10.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,48 Prozent gesteigert.

Die Snap-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,463 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie steigt zweistellig: Snapchat-Mutter grenzt Verluste weiter ein - Aktienrückkauf angekündigt