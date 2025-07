Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag südwärts

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 9,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 9,35 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 9,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 336.504 Snap-Aktien.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 85,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 7,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 29.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,36 Mrd. USD im Vergleich zu 1,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Snap-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,404 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt