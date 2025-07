Aktie im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag stärker

02.07.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,40 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 9,40 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 9,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,38 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 464.455 Snap-Aktien den Besitzer. Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 45,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 32,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus. Snap ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren. Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,404 USD je Snap-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

