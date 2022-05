Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Keller

Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 39,2 Prozent auf 12,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 12,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.348 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 72,18 EUR. 82,44 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 12,58 EUR. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 0,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 21.04.2022 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber -0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.062,73 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 769,58 USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,024 USD je Snap-Aktie belaufen.

